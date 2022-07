"Situação de alerta máximo." Incêndios em Pombal continuam a dar "muita preocupação"

© Paulo Novais/Lusa

Há dois incêndios em Pombal que causam maior apreensão, em Abiul e no Barrocal. O autarca Pedro Pimpão descreve, em declarações à TSF, um cenário difícil.

"A situação continua muito complicada. A principal preocupação que tivemos hoje de madrugada foi a frente do incêndio que se está a dirigir para a localidade do Barrocal, o que obrigou a um alerta para a população e, com a ajuda dos militares da GNR, conseguimos garantir que a segurança das pessoas. O incêndio ameaçou casas na zona do Barrocal, mas felizmente a intervenção dos bombeiros evitou males maiores", afirmou, sublinhando que foi preciso retirar algumas pessoas de casa.

Os reacendimentos que já se verificam exigem atenção máxima. "Já tivemos um reacendimento noutra frente do mesmo incêndio na Serra de Sicó e que merece a nossa preocupação e é para aí que agora se estão a dirigir alguns meios. Entretanto, há cerca de meia hora, tivemos notícia de um reacendimento na outra ponta, na freguesia de Abiul. Estamos a começar o dia de uma forma que não era a que gostaríamos. A situação é de muita preocupação e de alerta máximo", adianta.

Em Vale da Pia, freguesia de Abiul, o incêndio deflagrou às 14h50 de sexta-feira, tendo alastrado ao concelho vizinho de Ansião. Pelas 09:30 de hoje, estavam no terreno 515 operacionais, apoiados por 136 viaturas e oito meios aéreos.

Já na localidade de Barrocal, no sopé da serra de Sicó e periferia da cidade de Pombal, o fogo iniciou na terça-feira ao início da noite. No local, de acordo com a ANEPC, estavam 163 operacionais, com 49 viaturas e um meio aéreo.

Esta quinta-feira, o distrito de Leiria está sob aviso laranja, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Quase todos os concelhos dos 18 distritos de Portugal continental apresentam esta quinta-feira um perigo máximo ou muito elevado de incêndio rural.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Portugal continental está em situação de contingência até domingo.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.