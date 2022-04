Situação de alerta prolongada, Marcelo e os limites dos tratados da UE e NATO e outros destaques TSF

© José Sena Goulão/Lusa (arquivo)

O Governo aprovou esta terça-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2022, numa reunião do Conselho de Ministros que durou várias horas. O documento será apresentado esta quarta-feira pelo novo ministro das Finanças, Fernando Medina, a partir das 14h30.

No topo da atualidade, continua a guerra na Ucrânia. A Rússia é acusada de ter usado armas químicas em Mariupol. Questionado sobre o assunto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende que a UE e a NATO devem respeitar os limites dos tratados.

No sul do país, está o enviado especial da TSF, Rui Polónio, que ouviu Oleksandr e Larissa que fugiram da cidade mártir, Mariupol.

Nos EUA, a cidade de Nova Iorque acordou em sobressalto. Um homem abriu fogo na estação de metro de Brooklyn, provocando dezenas de feridos. Pelo menos 10 pessoas foram baleadas e o suspeito está em fuga.

Em plena semana santa, por cá, fazem-se os preparativos para a Páscoa. Apesar de a situação pandémica estar controlada, estas são as regras para as visitas pascais.

No campo da justiça, as autoridades europeias e norte-americanas anunciaram o encerramento de uma das maiores plataformas de hackers do mundo. Numa operação que juntou autoridades de vários países, soube-se que há vários detidos e que um deles, o fundador da plataforma, é um português de 22 anos.

Na Europa, o foco epidémico da Fábrica dos famosos chocolates Kinder provocou, até ao momento, 150 casos de salmonela em nove países. A maioria das vítimas são crianças.

No Reino Unido, o primeiro-ministro e o ministro das finanças foram multados pela participação em festas em Downing Street durante o confinamento. Boris Johnson confirmou entretanto que já pagou a multa, voltou a pedir desculpa, mas recusa demitir-se.

Ainda esta terça-feira, soube-se que as autoridades dinamarquesas estão a investigar um incidente "grave" com um avião da TAP no aeroporto de Copenhaga. O avião português falhou a aterragem.

Por fim, a previsão meteorológica traz boas notícias. O fim de semana prolongado vem com temperaturas que podem chegar aos 28 graus em várias regiões de Portugal continental.