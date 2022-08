Situação de alerta termina 3.ª feira, reservas de sangue A+ e O+ só chegam para quatro dias e outros destaques TSF

© Pedro Sarmento Costa/Lusa

O Governo decidiu esta segunda-feira não prolongar a situação de alerta devido aos incêndios. O ministro da Administração Interna revelou que as temperaturas vão baixar para os 35 graus.

Ao final da tarde, os incêndios de Ourém e Monção foram dados como dominado, enquanto o de Rio Maior continua a preocupar as autoridades.

Na política, Gabriel Mithá Ribeiro demitiu-se da vice-presidência do Chega. A decisão do deputado prende-se com o afastamento do cargo de coordenador do gabinete de estudos do partido.

André Ventura respondeu ao apelo de Mithá Ribeiro e aceitou a demissão. O presidente do Chega aproveitou ainda para criticar a postura recente de Marcelo Rebelo de Sousa e propor uma discussão parlamentar sobre os incêndios com a presença do ministro da Administração Interna.

Portugal só tem reservas de sangue A+ e O+ para quatro dias. A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue afirma que são necessárias 900 a mil unidades de sangue diariamente.

Lá fora, os resultados do teste de despiste realizado pela primeira-ministra finlandesa não detetou qualquer presença de drogas. O Governo da Finlândia enfatizou que foi a própria Sanna Marin quem pagou o exame.

Depois de ter sido internado de urgência um princípio de enfarte no domingo, Paulo Futre utilizou as redes sociais para mostrar que está bem. Num vídeo, o ex-futebolista garante que vai deixar de fumar para não levar o "cartão vermalho".