Situação de contingência até domingo, repórter da TSF apanhado de surpresa pelas chamas na A1 e outros destaques TSF

A manhã informativa da TSF desta quinta-feira fica marcada pelo prolongamento, até domingo, da situação de contingência devido aos incêndios. António Costa apelou a "cuidado máximo", visto que as previsões meteorológicas apontam para um agravamento das temperaturas e manutenção do tempo quente.

Na noite de quarta-feira, o repórter da TSF Rui Tukayana foi apanhado de surpresa pelas chamas enquanto circulava na A1. O trajeto de dois quilómetros parece não ter fim e os minutos infindáveis ficaram registados em vídeo.

Pode acompanhar o ponto da situação dos incêndios em Portugal aqui:

A Direção-Geral da Saúde alertou que a inalação de fumos ou de substâncias irritantes químicas e o calor podem causar danos nas vias respiratórias e emitiu recomendações sobre o que deve fazer-se nestas situações. A autoridade de saúde quebra também alguns mitos, como o "mito do leite".

Destaque também para Faro, onde, esta quinta-feira, começa a concentração de motos. A TSF falou com alguns dos voluntários que ajudam a por este evento de pé. Ouça a reportagem:

Na ordem do dia estão também as previsões de Bruxelas, que revê em alta crescimento em 2022. Se as previsões da Comissão Europeia se confirmarem, Portugal volta a ser o país da União Europeia que mais cresce este ano. Os dados refletem também as perspetivas de mais aumentos do custo de vida este ano e no próximo.

Por fim, na Ucrânia, pelo menos doze pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas na sequência de um ataque russo na cidade de Vinnytsya, perto de Kiev. Acompanhe o 141.º dia de conflito aqui: