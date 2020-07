"Lisboa é completamente diferente do Porto. Há tentação de não perceber isso"

O secretário de Estado da Saúde, António Sales © LUSA

Por Raquel de Melo com Sara Beatriz Monteiro 01 Julho, 2020 • 13:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário de Estado da Saúde, António Sales, defendeu, esta quarta-feira, no Parlamento, que dois terços do país, onde as coisas "correram francamente bem" estão "solidários" com a região de Lisboa e Vale do Tejo e garantiu que o que aconteceu na região foi "um desfasamento do processo pandémico".

Após a segunda ronda de perguntas dos deputados à ministra da Saúde, que está a ser ouvida em Comissão, António Sales agradeceu aos grupos parlamentares pela forma como analisaram a resposta à pandemia, mas mostrou-se visivelmente irritado com as críticas sucessivas de que as autoridades de saúde têm sido alvo, uma vez que, na sua visão "há uma tentação de agentes com responsabilidades de não perceberem aquilo que é a diferença entre uma análise estrutural e uma análise conjuntural".

António Sales explica que é preciso olhar para vários indicadores, sublinhando que em Portugal "temos, de facto, menos óbitos do que a maioria dos países da nossa dimensão", bem como "menos internamentos e menor pressão sobre os serviços de saúde, nomeadamente sobre as enfermarias e sobre as unidades de cuidados intensivos".

O secretário de Estado lembra ainda que Portugal é dos países que mais testes faz para identificar infetados e, na análise ao momento atual, fala numa realidade socioeconómica distinta em Lisboa da existente, por exemplo, no norte do país, que gerou surpresa na evolução da pandemia: "O que se passou em Lisboa foi um desfasamento do processo pandémico. É evidente que todos sabemos que a realidade socioeconómica e demográfica de Lisboa é completamente diferente de qualquer outra parte no país, nomeadamente do Porto."

Aos deputados, António Sales salientou ainda o que diz ser um "orgulho para Portugal a forma como a pandemia tem evoluído", mas quis deixar também uma mensagem de cautela, pela eventualidade do surgimento de uma segunda vaga.