Situação de Odivelas "preocupa" mas mantém-se abaixo da linha vermelha

O presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, garante que, embora a situação seja preocupante, o concelho ainda não ultrapassou a linha dos 240 casos por 100 mil habitantes. O município foi um dos indicados pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e coordenador da resposta à Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro, como estando próximo da linha vermelha.

À TSF, o autarca sublinha que Odivelas é um concelho "incrustado entre Lisboa, Sintra, Loures e Amadora", municípios com muitos casos concentrados. "Estamos neste momento nos 220 casos por 100 mil habitantes e não há nenhum surto preocupante", explica Hugo Martins, que adianta que todos os que existem estão identificados e sinalizados pela saúde pública.

Há "27 casos em escolas cujas cadeias têm sido acompanhadas", exemplifica o autarca, que sublinha a inexistência de "um surto localizado".

A população do concelho pode, já há dois meses, realizar testes gratuitos nas farmácias e essa, diz o autarca, tem sido uma forma de detetar os casos de Covid-19 para evitar "navegar à vista".

A testagem tem sido "essencial para dar confiança e segurança aos munícipes" e, desde 21 de abril, já se realizaram "cerca de 5100 testes nas farmácias aderentes".

A vacinação em Odivelas está também a decorrer "a bom ritmo", com "cerca de 36% da população com pelo menos uma vacina administrada e cerca de 18% com o processo vacinal completo".

O processo "é importante" e, apesar dos "constrangimentos naturais" provocados pelo grande afluxo de pessoas, "não há praticamente nenhum dia" em que o centro municipal de vacinação não tenha aplicado 1600 doses da vacina.

Portugal registou, esta quarta-feira, 1350 novos casos de Covid-19 e seis mortes.

