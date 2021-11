Apesar do aumento de casos, "situação de internamentos Covid é relativamente estável"

A Associação de Administradores Hospitalares defende que os maiores problemas vividos por esta altura nos hospitais não se prendem com a gravidade de casos, mas com a falta de pessoal, o trabalho acrescido para recuperar o que tem ficado para trás e também muitos casos de doentes que só ficam no hospital por não terem para onde ir.