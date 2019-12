Situação no rio Douro é "preocupante"

Fortes chuvas da depressão Elsa aumentaram o caudal do rio Douro e inundaram a zona histórica de Peso da Régua © Octávio Passos/Lusa

A Proteção Civil registou desde quarta-feira cerca de 8.500 ocorrências devido ao mau tempo e, apesar do "ligeiro desagravamento das condições meteorológicas" durante esta sexta-feira, a situação no rio Douro, na Régua, Porto e Gaia, "é preocupante".

"No rio Douro é previsível que nas próximas horas o nível das águas ainda suba cerca de meio metro, as barragens estão a descarregar água para ganhar capacidade de encaixe, para que seja depois possível, à posteriori, regularizar todo o leito do rio. Esta é uma situação preocupante, quer na Régua, quer na foz do Douro, na margem do Porto e também na margem de Gaia", disse o comandante Pedro Nunes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Quanto ao número de ocorrências registadas desde as 15h00 de quarta-feira, Pedro Nunes adiantou que foram contabilizadas cerca de 8.500 "relacionadas com a depressão Elsa". Nas operações de socorro estiveram envolvidos cerca de 25 mil operacionais de "todos os agentes de proteção civil", acrescentou, em declarações aos jornalistas na sede nacional da ANEPC, em Carnaxide, Oeiras.