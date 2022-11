Siza Vieira responde ao TC, o português que é um dos recuperadores-salvadores mais antigos do mundo e outros destaques TSF

Pedro Siza Vieira © Paulo Spranger/Global Imagens

O ex-ministro da Economia Pedro Siza Vieira defendeu-se esta sexta-feira na TSF em relação às conclusões da auditoria feita pelo Tribunal de Contas às medidas dirigidas às empresas durante a pandemia que apontam falhas na previsão e execução.

"Kevin", ou melhor, António Ribeiro Barreiros que é um dos mais antigos recuperadores-salvadores do mundo, com quase 40 anos ao serviço da Força Aérea.

Depois de ter dito que de criticar a falta de direitos humanos no Catar, mas pedindo para esquecer isso, Marcelo Rebelo de Sousa já pediu autorização à Assembleia da República para marcar presença na estreia de Portugal no Mundial.

As críticas são gerais e a Human Rights Watch quer que sejam pagas indemnizações às famílias dos trabalhadores que morreram na construção dos estádios.

Em mais uma polémica relativa ao Mundial, a FIFA confirmou esta quinta-feira a proibição da venda de álcool nos estádios.

Lula da Silva está de visita a Portugal e esteve reunido durante uma hora e 15 minutos com Marcelo Rebelo de Sousa, antes de se encontrar com António Costa. As manifestações, tanto contra, como de apoio, seguiram o Presidente eleito durante todo o dia.

Mundial, mas não de futebol. Portugal garantiu esta sexta-feira a qualificação para o campeonato do mundo de râguebi. É a segunda vez que tal acontece na história da modalidade.

O discurso de ódio de polícias nas redes sociais recebeu mais uma intervenção do Presidente da República. Desta vez, Marcelo Rebelo de Sousa diz que isso é "impróprio de uma sociedade democrática civilizada".

Terminou nesta quinta-feira o prazo que Elon Musk deu aos trabalhadores do Twitter para decidirem entre trabalhar arduamente durante longas horas ou deixar a empresa. Centenas decidiram deixar a empresa.

No Irão, manifestantes terão incendiado a antiga casa do ayatollah Khomeini. O edifício é conhecido como "Casa Ancestral".

O administrador da SAD do Benfica Domingos Soares de Oliveira abriu a porta a que o clube da luz se expandisse e comprasse um clube no estrangeiro nos próximos cinco anos.

As polémicas na Federação Portuguesa de Judo não terminam. Depois de perder o mandato na sequência de um inquérito do IPDJ a alegadas incompatibilidades, o ainda presidente da instituição, Jorge Fernandes, anunciou que vai ser recandidato nas próximas eleições.