SNS apresenta plano. Saiba quais as maternidades que vão funcionar no verão

A Maternidade Alfredo da Costa, o Hospital de Cascais e o Hospital de Abrantes são as três maternidades da região de Lisboa e Vale do Tejo que vão estar sempre de portas abertas, durante todo o verão.

De acordo com a operação "Nascer em Segurança", da direção executiva do SNS, a grande novidade é o Hospital de Abrantes, que até agora fechava aos fins de semana, mas que vai passar a funcionar todos os dias, 24 horas por dia, até para dar apoio às grávidas que deixam de poder ter filhos no hospital das Caldas da Rainha. Aqui, o bloco de partos fecha para obras já na próxima quinta-feira, dia 1 de junho, e durante quatro a cinco meses.

Também fechada para obras, a partir de agosto, vai estar a maternidade do maior hospital do país, o Santa Maria. As mães serão encaminhadas para o Hospital São Francisco Xavier, que em junho e julho vai ter obras para aumentar a capacidade de resposta.

Nestes dois meses, junho e julho, o São Francisco Xavier continua a fechar de forma rotativa aos fins de semana. Todas as outras maternidades da região de Lisboa e Vale do Tejo vão ter encerramento agendado.

Na península de Setúbal, o Hospital São Bernardo, e o Garcia de Orta, em Almada, fecham alternadamente. Para garantir que haverá pelo menos dois blocos de partos a funcionar em simultâneo, na Península de Setúbal, o Hospital do Barreiro passa a funcionar em pleno em todos os fins de semana, encerrando apenas durante alguns dias da semana.

Na região Norte e Centro, todos os blocos de parto vão funcionar "de forma ininterrupta". Já no Algarve, há apenas um bloco de partos a funcionar em pleno, em Faro.