SNS aprova financiamento de 20 milhões de euros para requalificação de 25 blocos de partos

Por Carolina Quaresma 17 Março, 2023 • 09:16

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) aprovou o financiamento de mais de 20 milhões de euros para a requalificação dos serviços de 25 blocos de partos.

Das 33 candidaturas apresentadas, foram selecionadas 25 instituições, "com projetos de enorme qualidade", o que corresponde "a um investimento de 20.661.174,16 euros (com IVA), sendo que 661.174,16 euros correspondem a apoios externos que as candidaturas obtiveram, nomeadamente de autarquias e outras entidades, demonstrando a relevância desta área para a sociedade civil".

A maior fatia deste apoio vai para o Hospital de Santa Maria, com mais de três milhões de euros. Segue-se o Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), com 2,8 milhões de euros, a maternidade Alfredo da Costa, com 1,9 milhões de euros, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, ambos com 1,5 milhões de euros.

O Hospital do Norte Alentejano e o Hospital de Guimarães contam com mais um milhão de euros.

A direção executiva do SNS afirma que esta é "uma aposta séria" na qualificação das infraestruturas e dos equipamentos dos blocos de partos, que será realizada "ainda este ano", traduzindo-se "numa dimensão importante integrada num plano estratégico mais vasto, no sentido de melhorar a segurança e a humanização de cuidados e seguramente cativando mais profissionais para o SNS".

De acordo com a informação divulgada em comunicado, foram submetidas candidaturas referentes a projetos de 33 instituições hospitalares com blocos de parto. "Em relação aos hospitais do SNS potencialmente elegíveis, 89% concorreram, o que significa que realmente esta é uma dimensão estrutural e necessária e justificou claramente a presente opção estratégica", sublinha a direção executiva do SNS, referindo que os valores das propostas corresponderam "a cerca de 36 milhões de euros, metade dos quais para renovação das infraestruturas e o restante para equipamento médico".

"Todas as 33 candidaturas foram consideradas genericamente elegíveis, e foi efetuado um trabalho técnico no sentido de avaliar as despesas elegíveis e, posteriormente, os projetos que sejam estratégicos para a consistência e coerência da rede do SNS", acrescenta.