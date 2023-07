Por Guilherme de Sousa com Cátia Carmo 13 Julho, 2023 • 12:55 Partilhar este artigo Facebook

Meia centena de médicos, enfermeiros e assistentes operacionais juntaram-se esta quinta-feira em frente ao Hospital Santa Maria, em Lisboa, em solidariedade com os profissionais de saúde do serviço de ginecologia e obstetrícia, que encerra em agosto para obras.

A deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua também lá esteve e, em declarações à TSF, mostrou-se preocupada por a maior maternidade do país estar a enviar grávidas, "independentemente do grau de risco", para o privado. Demonstrando assim que não tem capacidade para acompanhar as grávidas e que o Serviço Nacional de Saúde está a falhar.

"É um sintoma de que o SNS está a começar a ficar ligado às máquinas. Isso é absolutamente preocupante porque o que falta ao Serviço Nacional de Saúde são profissionais e o que os profissionais aqui denunciam é que o SNS e, neste caso, o serviço de obstetrícia do Santa Maria, não precisava de encerrar para que fossem realizadas as obras e muito menos em agosto, quando as obras ainda não estão adjudicadas e, mesmo que estivessem já nesse andamento, só em outubro é que começariam as obras. É evidente para todos os profissionais aqui que o problema não são as obras, que são necessárias ao hospital. O problema é estarem-se a utilizar as obras como justificação para encobrir a falta de profissionais nos vários hospitais de Lisboa", alertou Joana Mortágua.

Para a deputada, as declarações do ex-diretor de departamento do Santa Maria, Diogo Ayres de Campos, na quarta-feira na Comissão Parlamentar de Saúde, falando em razões políticas para as exonerações, só vêm mostrar que os profissionais de saúde estão a ser "uma peça no tabuleiro do Ministério da Saúde" para esconder que há encerramentos por falta de profissionais.

"No meio disto há a exoneração de um chefe de serviço que ainda não foi explicada por outra razão que não o facto de esse chefe de serviço ter tomado voz e uma posição no meio desta decisão que, segundo todos os profissionais nos dizem, é tomada de costas para os profissionais e sem diálogo. Não podemos dizer que há um problema de falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que todos os profissionais estão em esforço e depois tomar uma decisão destas sobre uma gestão fundamental do SNS que os envolve", sublinhou a deputada do BE.

Já Afonso Moreira, representante do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, mostrou-se solidário com os colegas.

"Estamos aqui a solidarizar-nos com a postura dialogante e proativa que os médicos e médicas deste país têm assumido. Esta situação de tensão não foi criada pelos médicos, mas houve exonerações no dia seguinte a terem sido expressas preocupações com o encerramento desta urgência obstétrica no contexto das obras, que foi isso que foi referido. Tem existido sempre uma postura pró-ativa e não temos notado essa mesma postura do outro lado", explicou Afonso Moreira.

O sindicalista não vê qualquer razão para que os colegas sejam transferidos para outro hospital desta maneira.

"Respeitamos muito o valor técnico-científico dos nossos colegas e quem está melhor colocado para dirigir estas transições e estas mudanças têm de ser as chefias que têm a confiança dos médicos e médicas deste serviço", defendeu o representante do Sindicato dos Médicos da Zona Sul.

Os médicos e enfermeiros recusaram falar com os jornalistas, alegando não terem autorização.