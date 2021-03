SNS nunca teve tantos profissionais como em janeiro deste ano

© Pedro Correia/Global Imagens

Há quase mais dez mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde no início deste ano do que no início do ano passado, avança o jornal Público. Em janeiro deste ano, o SNS tinha cerca de 147 mil trabalhadores.

Os dados mais recentes do Portal da Transparência do Ministério da Saúde mostram que, entre janeiro de 2020 e janeiro deste ano, foram contratados quase 9900 profissionais.

O grande reforço é entre enfermeiros e assistentes operacionais, mas também assistentes técnicos e técnicos de diagnóstico e terapêutica. A exceção foram os informáticos, uma vez que foram contratadas apenas duas pessoas.

O jornal Público revela que na enfermagem deixou mesmo de haver desemprego. Dos quase 80 mil inscritos na Ordem dos Enfermeiros, quase 49 mil estavam no SNS, mas é preciso olhar para os dados com cautela, porque muitos dos novos trabalhadores estão contratados a prazo de forma precária e muitos estão em risco de serem dispensados em breve.

Em relação aos médicos também houve um aumento. Em janeiro deste ano, havia mais 945 clínicos se comparado com 2020, mas as contas são mais difíceis de fazer porque saem médicos com experiência para aposentação e entram internos acabados de sair da faculdade para iniciar o ano de formação geral.

Os especialistas ouvidos pelo público avisam: podem até constar mais clínicos em termos absolutos, mas é preciso perceber que tipo de contrato cada médico tem, já que fazer 40 horas semanais é diferente de fazer 20.

Ouvido pela TSF, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, quer saber onde estão colocados os médicos apontados nos dados do Ministério da Saúde e duvida dos números apresentados.

