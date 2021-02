Só 140 pessoas em Portugal têm a mesma doença que Francisco. Uma história de solidão, luta e superação

© Cortesia Francisco Carreiro

Pedala, pedala muito, com os pés a empurrar o atrito das dificuldades e a mente a despistar as dores adversárias. Mas nem sempre foi assim. Desde que tem memória, aos cinco ou seis anos, Francisco Carreiro sempre sentiu o impacto de uma doença silenciosa, da qual não conhecia o nome. No calendário de Gaucher, "inicialmente começaram a surgir sangramentos do nariz e anemias", sintomas que os médicos não conseguiam explicar com a alimentação.

"Fui crescendo, e, à medida que crescia, outros sintomas começaram a aparecer." Por altura da adolescência o cansaço era frequente. Na escola, Francisco Carreiro começou a sentir cada vez mais dificuldade no desempenho de atividades físicas, logo na primavera da vida, quando o que mais se deseja é "fazer o que os outros da mesma idade faziam". A acumulação de produtos ao nível das células, causada pela carência de certas enzimas, pela qual se caracteriza a doença de Gaucher, desencadeou o inchaço do baço e do fígado. As dores ósseas complicavam o quadro, e as anemias e os sangramentos eclipsavam a beleza dos dias, juntamente com "os hematomas" que apareciam com facilidade. Tal como Francisco, muitos não compreendiam os momentos de maior prostração. Nos dias piores, era-lhe quase impossível levantar-se da cama, e os esforços tinham de se agigantar à medida das limitações.

Os sintomas, comuns a muitas outras doenças, não facilitam a vida aos médicos na hora de traçar o diagnóstico de uma patologia rara. O caso de Francisco Carreiro não foi exceção. Os clínicos encetavam tentativas de terapia como se de outro problema se tratasse. "Muitas das doenças raras continuam a ter o grande problema do diagnóstico." Há quase quatro décadas tudo era, porém, muito mais difícil.

Aos 19 anos, Francisco Carreiro foi brindado pela "sorte" de não haver em Ponta Delgada um hematologista. "Começou a vir cá o professor doutor Manuel Abecasis, que é uma referência a nível nacional e o pai dos transplantes de medula óssea. No seu início de carreira, começou a vir cá fazer umas consultas mensais." O encontro resultou na descoberta. Embora se tratasse de um problema raro, Manuel Abecasis seguiu a intuição científica que esteve na base do diagnóstico da doença hereditária e lisossomal de sobrecarga. O tratamento, no entanto, ainda estava por descobrir. A informação era parca e o Google ainda não existia. "Naquela altura, era uma incógnita", rememora o paciente, de 56 anos, que insiste no "diagnóstico precoce" como a melhor arma contra o avanço da enfermidade.

Há 140 pessoas diagnosticadas no país com a doença de Gaucher; é "raríssima". Sabe-se hoje que a patologia tem mais incidência nalguns locais e "especialmente em comunidades judaicas". Noutros lugares do mundo, o conhecimento era mais vasto, e Francisco Carreiro chegou a viajar para os Estados Unidos à procura de respostas. "Havia um diagnóstico, mas o que é isso? E agora? Imagine o que é uma pessoa saber que tem uma doença que não tem tratamento... A ansiedade que isso nos cria quanto ao que será o futuro. O que é que me vai acontecer? Como é que a doença vai progredir? O que é que eu posso esperar da vida, do meu futuro?"

Dos 19 anos aos 36, a vida seguiu sem interferência de um tratamento que apaziguasse a dor. "Esta não é uma doença que nos deixa incapacitados de um momento para o outro. É uma doença que vai paulatinamente, ao longo dos meses e dos anos, fazendo o seu trabalho." A medicação veio repor os níveis da enzima - que degrada os produtos do metabolismo celular mas que no organismo de Francisco Carreiro estava em falta - de uma forma sintética. As melhorias foram assinaláveis. "Costumo dizer que aí à volta dos 40 foi como se tivesse renascido para uma nova vida", enaltece.

© DJ Sousa

O inchaço do baço tinha espoletado a destruição de muitas plaquetas, cujos níveis já se encontravam em números "perigosos". A remoção do órgão e a medicação atenuaram as dores ósseas e a fadiga. "A energia começou a surgir, e, depois dos 40, comecei a praticar atividade física intensa, e a fazer do exercício a minha forma de lutar contra a doença", atira.

A doença de Gaucher tem tratamento, mas não uma cura, e, apesar da leveza com que Francisco Carreiro a vai fintando, ainda "pesa a nível psicológico". Hoje diz-se um "felizardo", que leva uma "vida normal". Ao longo da vida, Francisco Carreiro nunca deixou que a doença o imobilizasse. Largou o ensino, a sua área de formação, e dedicou-se ao turismo. O que parecia uma impossibilidade no passado é agora uma realidade e uma "forma de luta": dedica-se à animação turística, sobretudo a passeios e percursos de bicicleta, enquanto guia pelas paisagens de Ponta Delgada.

"Não encaro o futuro com aquela incerteza com que encarava quando tinha 19 anos e me foi diagnosticada a doença", salienta. "Temos de lutar, temos sempre de lutar pela nossa saúde. Não podemos desistir." A mensagem de Francisco Carreiro, no Dia Mundial das Doenças Raras, é um eco de luz e "persistência" num túnel longo e solitário. "Somos raros, mas no conjunto não somos assim tão poucos", preconiza.