Só 26 concelhos fora do nível mais alto de incidência, programa do PSD e outros destaques TSF

Apenas 26 concelhos estão abaixo dos 960 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias

A Direção-Geral da Saúde informou esta sexta-feira que há apenas 26 concelhos abaixo do nível máximo de incidência de Covid-19. Todos os outros 282 concelhos estão no patamar de maior risco, ou seja, com uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 960 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O PSD apresentou o programa eleitoral para as eleições legislativas de 30 de janeiro. Entre as principais promessas está a redução da carga fiscal sobre os contribuintes. O programa intitulado "Novos Horizontes para Portugal" abre a porta à regionalização e à revisão da lei da imigração.

O PS não demorou a responder. Ana Catarina Mendes corrigiu Rui Rio ao dizer que "não foi a troika que governou, foi mesmo o PSD que foi além da troika" e considerou que votar no PSD é passar um "cheque em branco a alguém que demonstra muita fragilidade a prometer tudo e o seu contrário".

No futebol, o novo ano trouxe dissabores ao Sporting. A equipa de Rúben Amorim, que não esteve no banco por estar infetado com a Covid-19, perdeu nos Açores frente ao Santa Clara (3-2). É a primeira derrota dos campeões nacionais nas provas internas.

Sete militares da GNR foram suspensos provisoriamente por suspeitas de agressão a imigrantes em Odemira. As suspensões têm a duração de 90 dias, mas podem ser prorrogadas após proposta da Inspeção-Geral da Administração Interna.

O Ministério Público acusou Ricardo Salgado de "martelar" as contas do BES para esconder "passivos" que alteravam "o perfil de risco" do papel comercial emitido. "Todos os caminhos vão dar a Roma, e Roma é Ricardo Salgado", afirmou o procurador.

De volta às eleições, o debate entre Catarina Martins e Rui Rio, transmitido na quarta-feira na SIC, foi o mais visto até agora. O confronto teve uma média de 1,4 milhões de espectadores e 26,1% de share.

Sidney Poitier, o primeiro negro a vencer o Óscar de melhor ator, morreu aos 94 anos. O ator venceu o prémio com o papel em "Os Lírios do Campo" e também se destacou em filmes como "Adivinha Quem Vem Jantar" ou "No Calor da Noite".

De volta ao futebol e à Covid-19, os jogadores das ligas profissionais em Portugal vão passar a ter de apresentar um autoteste negativo "até 12 horas antes dos jogos". Em caso de o autoteste de positivo, o resultado será confirmado por um teste rápido antigénio ou PCR.