Só acontece aos outros? 71% dos inquiridos acham que a probabilidade de contrair Covid-19 é "baixa"

Ao receio nos tempos de confinamento, segue-se uma baixa perceção de risco, talvez, reflexo de mensagens contraditórias.

A julgar pela sondagem da Aximage para TSF/JN, a grande maioria dos inquiridos confia que a Covid-19 é algo que só acontece aos outros: 71% consideram "baixa" a possibilidade de serem infetados e, entre eles, 22% colocam até a fasquia no "muito baixa".

Apenas 14% apontam como "alta" a possibilidade de serem infectados com a COVID-19 e uns residuais 4% assumem a probabilidade como "muito alta", estas são respostas encontradas sobretudo na Àrea Metropolitana de Lisboa, no sul e nas ilhas.

Mas se a perceção do risco é considerada baixa, fica claro, pela análise dos dados, que as festas e os transportes públicos são considerados locais de maior risco de contágio pela Covid-19.

76% dos inquiridos elegem as festas e os grandes ajuntamentos de pessoas como local de maior risco, seguidos de muito perto, pelos transportes públicos (73%).

A convicção de que os transportes públicos são locais de risco de infeção pelo novo coronavírus é mais vincada na Área Metropolitana de Lisboa e entre as classes economicamente mais favorecidas. Pelo contrário, entre as classes mais baixas que tradicionalmente mais utilizam os transportes públicos, o risco é considerado menor.

Na lista dos locais de maior risco de infeção por Covid, seguem-se os hospitais e centros de saúde (30%), os lares de terceira idade (21%), os locais de trabalho (15%) seguidos por cafés e pastelarias (13%).

Restaurantes, lojas e famácias surgem no fim da lista, traduzindo a ideia de que os inquiridos nesta sondagem não os consideram locais de risco.

Medidas mais duras sim, confinamento nem por isso

A sondagem mostra opiniões divididas sobre qual deve ser a resposta nas zonas muito localizadas em que os casos diários continuam a aumentar, mais de metade (51%) defendem que o Governo deve tomar medidas de saúde pública mais agressivas. É uma ideia que impera na Área Metropolitana de Lisboa, única zona do país onde ainda são aplicadas medidas mais restritivas. Contra um novo período de confinamento estão sobretudo os mais idosos e as classes mais desfavorecidas.

A solução de confinamento para lidar com eventuais novos surtos de Covid-19 é defendida por 46% dos inquiridos.

Como atuaram as autoridades? Opiniões dividem-se

O Governo surge com melhor avaliação do que a Direção Geral de Saúde na forma como tem atuado desde o final do período de confinamento, mas as opiniões negativas e positivas surgem equlibradas.

No caso do Governo, 55% avaliam positivamente (entre eles a maioria do eleitorado do PS e quase um terço dos eleitores do PSD) enquanto 33% dão nota negativa ao executivo (quase metade destes dizem votar no PSD).

A ministra da Saúde recolhe 48% de opiniões positivas contra 36% de avaliações negativas.

Já a Direção Geral de Saúde é quem recolhe menor nota positiva(44%) e mais apreciações negativas (39%).

Champions League: boa ou má decisão?

A realização da Champions League em Lisboa, em agosto, divide opiniões, vincando diferenças entre partidos e gerações.

Para 44% dos inquiridos é uma "má decisão" mas outros 36% aplaudem a Champions.

Entre os críticos está o eleitorado do PSD e a população ativa (entre os 35-64 anos). A favor estão eleitores do PS, os mais idosos e a classe mais baixa.

17% não sabem ou não respondem a esta questão.

Ficha técnica



A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF e o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com o novo coronavírus e a Champions League.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 5 e 8 de julho, Foram recolhidas 624 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade.

À amostra de 624 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,90%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.

