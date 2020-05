Só entra e sai quem lá vive. Como o Bairro da Jamaica quer conter a Covid-19

© Carlos Costa/Global Imagens

27 Maio, 2020 • 19:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A associação de moradores de Vale de Chícharos, no Seixal, defende que o Bairro da Jamaica deve ser fechado, permitindo apenas a entrada e saída a moradores, de forma a conter o surto de Covid-19 que surgiu no local.

À TSF, o presidente da associação, Salimo Mendes, assume-se preocupado e, embora reconheça que a Covid-19 "existe em toda a parte", responsabiliza as pessoas de outros concelhos, que visitam o bairro, pela situação.

Salimo Mendes fala do problema das aglomerações de pessoas externas ao bairro. 00:00 00:00

"Estamos a seguir todas as normas aqui, estamos com os nossos filhos dentro de casa e quem trabalha vai e volta para casa", garante.

"As pessoas que não moram aqui no bairro é que se aglomeram nos cafés, Não moram aqui", denuncia o presidente da associação. "Que entre e saia só quem mora aqui", defende.

Há pelo menos 16 casos de infeção com Covid-19 identificados no Bairro da Jamaica. Esta terça-feira, a diretora-geral da Saúde confirmou que este é um dos três focos da doença na margem sul do Tejo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS