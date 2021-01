Só um país europeu fechou as escolas com tantas infeções como Portugal

© Wojtek Radwanski/AFP

A Irlanda é o único país da Europa que avançou para o fecho de escolas com um número de novos casos de covid-19 próximo daquele que Portugal tem atualmente. A esmagadora maioria dos países que aplicaram a suspensão de aulas presenciais desde setembro fizeram-no com metade ou menos de metade das novas infeções.

A conclusão resulta do cruzamento, feito pela TSF, do registo do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) de medidas de contenção da doença com os dados da Universidade de Oxford sobre a evolução da pandemia (disponíveis no site Our World in Data).

No dia 20, quarta-feira - antes do disparo para máximos de 14 mil casos diários -, Portugal já era o país da Europa (e do Mundo) com mais casos casos per capita (tendo em conta a dimensão da população): em média, por dia, na última semana, 1.043 casos por cada milhão de habitantes.

Desde setembro, 22 países da União Europeia (incluindo o Reino Unido) avançaram com alguma espécie de suspensão das atividades letivas, total ou apenas parcial em algum grau de ensino e apenas num caso - a Irlanda a 11 de janeiro com 1.288 - a medida aconteceu com mais casos de covid-19 do que agora em Portugal.

Portugal e a Irlanda são, aliás, os únicos países que suspenderam aulas numa situação pandémica acima da barreira dos mil casos diários por milhão de habitantes.

Na Europa a suspensão das aulas no ensino superior aconteceu, em média, com cerca de 380 casos diários por milhão de habitantes, subindo para 400 casos no ensino secundário e perto de 500 casos nos primeiros anos de escolaridade.

Em Portugal, em todos os níveis de ensino, foi preciso ultrapassar os mil casos de covid-19 para suspender as aulas em todos os ciclos de estudo.

Na Suécia, por exemplo, muito criticada pelas medidas mais ligeiras de confinamento aplicadas até há poucos meses, as aulas do ensino secundário foram suspensas no início de dezembro com 506 casos por milhão de habitantes.

Segundo os dados compilados pela UNESCO, o ramo das Nações Unidas com a pasta da Educação, apenas seis países da União Europeia têm hoje as aulas a funcionar em pleno - Espanha, França, Bélgica, Croácia, Estónia e Letónia.

Todos os outros - incluindo Portugal a partir desta sexta-feira - têm as aulas total ou parcialmente suspensas.

