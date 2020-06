Sobe para 111 o número de infeções associadas a festa ilegal em Lagos

© DR

Subiu para 111 o número de casos de infeção por Covid-19 associados à festa organizada ilegalmente em Odiáxere, no concelho de Lagos.

Em comunicado, o ministério da Saúde refere que, entre os casos confirmados, há 19 crianças com idade "igual ou inferior a nove anos".

Há duas pessoas internadas no Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Hospital de Faro, "com 27 e 39 anos de idade". Todos os restantes casos "mantêm-se em isolamento domiciliário".

Casos identificados estão todos no Algarve

Entre os 111 casos positivos, "74% são pessoas residentes no concelho de Lagos, 17 % residem na cidade de Portimão, 6% no concelho de Albufeira e 3% noutros concelhos do Algarve", lê-se no ponto da situação emitido pela tutela, que acrescenta que "até à data não há conhecimento de casos registados fora da região algarvia relacionados com este cluster".

A Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve) continua a conduzir o processo, identificando e isolando casos, procedendo também à "identificação dos contactos que cada caso pode ter tido neste período", de modo a "quebrar cadeias de transmissão e impedir o desenvolvimento do vírus dentro da comunidade".

As consequências desta festa, lê-se no documento, vêm "reforçar a importância de, cada indivíduo, ter um comportamento consciente e responsável, respeitando as normas actualmente em vigor no âmbito do estado de calamidade quanto a comportamentos sociais nomeadamente, a manutenção do distanciamento social, a utilização de máscara em locais fechados e evitar agrupamentos com mais de 20 pessoas".

