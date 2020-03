Sobe para 112 o número de casos de Covid-19 em Portugal

O número de cadeias de transmissão ativas subiu de seis para onze © Patrícia de Melo Moreira/AFP

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou, esta sexta-feira, que há agora 112 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. O número total de casos suspeitos de Covid-19 é agora 1308 e há ainda 5674 pessoas sob vigilância.

De acordo o relatório emitido pela DGS esta manhã, há, nesta altura, 107 pacientes internados.

O número de cadeias de transmissão ativas subiu de seis para onze.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 53 casos, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 46, e depois as regiões do Centro e do Algarve, com seis casos cada uma. Há ainda o caso confirmado de um cidadão estrangeiro em território português.

Portugal conta com 15 casos importados de Itália, nove casos importados de Espanha, cinco casos importados de França, três casos importados da Suíça, um caso importado da Alemanha e um caso importado da Áustria.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.000 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios.

