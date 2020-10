Sobe para 145 o número de estudantes Erasmus infetados no Porto

© Rob Engelaar/EPA

Subiu para 145 o número de estudantes do programa de Erasmus infetados com o novo coronavírus no Porto, sendo que 101 são da Universidade do Porto (U. Porto), 29 do Instituto Politécnico (IPP) e 15 da Católica, revelaram as instituições.

À Lusa, o gabinete de comunicação da U. Porto adiantou que foram detetados mais 19 casos positivos de estudantes do programa Erasmus [de mobilidade académica entre estudantes de todo o mundo], passando de 82 para 101 o número de infetados com Covid-19.

O gabinete de comunicação do IPP disse hoje que não foram detetados mais casos positivos, mantendo-se os 29 casos de infeção por SARS-CoV-2 já confirmados do programa de mobilidade neste estabelecimento de ensino.

Na terça-feira, em resposta à Lusa, a Universidade Católica Portuguesa (UCP) revelou que foram detetados 15 casos positivos de estudantes do programa de mobilidade Erasmus no seu campus do Porto e que os contágios "foram contraídos fora das instalações".

Contabilizando estas três instituições, existem 145 alunos do programa Erasmus infetados a estudar no Porto.

No IPP há também sete estudantes nacionais com Covid-19.

Num comunicado divulgado na quinta-feira à noite, a U. Porto esclareceu que os seus casos positivos se "distribuem por várias faculdade e vários cursos".

Isto "reforça a convicção das autoridades de saúde de que o contágio ter-se-á dado fora do contexto de aulas ou de outras atividades no interior da universidade", acrescentou.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e três mil mortos e mais de 38,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.128 pessoas dos 93.294 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

