Sobe para 19 o número de casos da variante Ómicron em Portugal

Foram detetados mais seis casos positivos da variante Ómicron em Portugal. A informação foi confirmada à TSF pela Direção-Geral da Saúde.

Fonte da DGS indicou que todos os casos estão associados ao surto que afeta o plantel e staff da B SAD.

Em entrevista à RTP, a diretora-geral da Saúde adiantou que há ainda outros casos em investigação pelo Instituto Ricardo Jorge.

No total, são agora 19 os casos detetados com a nova variante.Todo o plantel e restante staff da B SAD está em isolamento profilático. O caso teve origem num teste positivo de um jogador que esteve na África do Sul.

Portugal registou esta quarta-feira mais 17 mortes e 4670 novos casos. É o maior número de infeções diárias desde 6 de fevereiro.

O país entrou no primeiro dia de dezembro em situação de calamidade. Durante a manhã, depois das celebrações que assinalaram o 1.º de Dezembro, nos Restauradores, em Lisboa, o primeiro-ministro, António Costa, não descartou a possibilidade de serem tomadas novas medidas durante a época festiva que se aproxima.

Já esta noite, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, assumiu que o número de casos pode duplicar dentro de 26 dias, ou seja, atingido na semana do Natal os oito mil contágios diários.