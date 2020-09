Sobe para 23 número de infetados em surto no hospital de Beja

© AFP (arquivo)

Por Lusa 26 Setembro, 2020 • 21:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de profissionais de saúde infetados no surto de covid-19 identificado no bloco operatório do hospital de Beja subiu de 16 para 23, anunciou este sábado a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Em comunicado, que atualiza a informação relativa ao surto identificado na quinta-feira, a ULSBA indica que os sete novos casos positivos, entre os profissionais de saúde do hospital, são médicos.

Dos 120 testes feitos a profissionais de saúde do hospital, quatro foram inconclusivos e 23 deram resultados positivos, refere o comunicado.

Segundo a ULSBA, que gere o hospital de Beja, entre os 23 profissionais infetados, há 10 enfermeiros, quatro assistentes operacionais, um técnico e oito médicos e todos "estão em isolamento no domicílio, apresentando apenas sintomas ligeiros".

Na sexta-feira, a ULSBA revelou que, devido ao surto, já foram adiadas 20 cirurgias programadas, que "serão reagendadas logo que possível", salientando que "se mantém em funcionamento" a atividade cirúrgica de urgência no bloco operatório.

A situação "está a ser monitorizada" pela Unidade de Saúde Pública, pelo Serviço de Saúde Ocupacional e pelo Grupo de Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos e ao abrigo do plano de contingência no âmbito da pandemia de covid-19 da ULSBA.

Na quinta-feira, questionada pela Lusa sobre se há risco de encerramento do bloco operatório do hospital, a presidente do conselho de administração da ULSBA, Conceição Margalha, disse que era "necessária uma avaliação mais correta para se poder saber se há profissionais em número suficiente para manter as escalas e o funcionamento do bloco em segurança".