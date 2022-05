Sobe para 23 o número de casos de varíola dos macacos em Portugal

Estão a ser analisados mais casos suspeitos, aguardando-se ainda os resultados © Tiago Petinga/Lusa

A Direção-Geral da Saúde revelou, esta sexta-feira, que estão confirmados mais nove casos de infeção humana pelo vírus Monkeypox, a varíola dos macacos. Sobe assim para 23 o número total de casos confirmados no país.

"Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), esta quinta-feira, dia 19, ao final do dia. Entre as amostras disponíveis, foi identificada ontem, através de sequenciação, a clade (subgrupo do vírus) da África Ocidental, que é a menos agressiva", pode ler-se na nota da DGS.

Estão a ser analisados mais casos suspeitos, aguardando-se ainda os resultados.

O vírus Monkeypox é do género Ortopoxvírus (o mais conhecido deste género é o da varíola) e a doença é transmissível através de contacto com animais ou contacto próximo com pessoas infetadas ou com materiais contaminados.

A doença é rara e, habitualmente, não se dissemina facilmente entre os seres humanos. Esta é a primeira vez que é detetada em Portugal.

Em 2003 foram reportados nos Estados Unidos da América algumas dezenas de casos. Também o Reino Unido reportou, recentemente, casos semelhantes de lesões ulcerativas, com a confirmação de infeção por vírus Monkeypox.

A Direção Geral de Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) mantêm-se a acompanhar a situação a nível nacional e em articulação com as instituições europeias.