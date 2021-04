Sobe para 29 o número de concelhos acima do limiar de risco. Veja a lista

© Artur Machado/Global Imagens

Portugal tem agora 29 municípios acima do limiar de risco definido pelo Governo e pelas autoridades de saúde para a evolução da pandemia - mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, ou seja, mais três do que há quatro dias.

Ao contrário da habitual segunda-feira, a Direção-Geral de Saúde (DGS) atualizou esta sexta-feira os dados da Covid-19 por concelho.

No topo surge agora o Alandroal (Alentejo) com 581 casos por 100 mil habitantes, seguido do Nordeste na ilha de São Miguel (Açores) com 576, do Machico (Madeira) com 470, de Moura (Alentejo) com 459 e de Barrancos (Alentejo) com 428.

Entre 300 e 400 casos surgem na lista da DGS Odemira e Portimão, enquanto que entre 200 e 300 aparecem Carregal do Sal, Penela, Rio Maior, Vila Franca do Campo e Vimioso.

Abaixo dos 200 casos positivos mas ainda assim acima de 120, o boletim epidemiológico identifica Albufeira, Almeirim, Beja, Figueira da Foz, Lagoa, Marinha Grande, Miranda do Corvo, Paços de Ferreira, Penalva do Castelo, Ponta Delgada, Porto de Mós, Porto Moniz, Ribeira de Pena, Santa Cruz, Santana, Vila do Bispo e Vila Franca de Xira.





