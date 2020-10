Sobe para 56 número de infetados em lar de Bragança

© Lusa

Por Afonso de Sousa 02 Outubro, 2020 • 15:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Subiu para 56 o número de infetados num dos três lares da Santa Casa da Misericórdia de Bragança. São agora 45 idosos e 11 funcionários. Aguarda-se ainda o resultado dos restantes 13 utentes do único lar onde está o surto. Dos 11 funcionários positivos alguns faziam assistência nos três lares.

À medida que os resultados se vão sabendo vão aumentando os casos. Ontem quando se pensou em retirar os idosos que não estavam confirmados como positivos, para uma unidade hoteleira...chegaram lá e voltaram para trás. "Quando estávamos a fazer esta operação recebemos a indicação, através da autoridade de saúde local de que alguns daqueles utentes estavam infetados. Imediatamente se reverteu esta decisão e voltámos a colocar os utentes na instituição", salienta Hernâni Dias presidente da Câmara de Bragança e da proteção civil municipal.

No lar em causa permanecem ainda 13 utentes que não sabem o resultado dos testes.... Que vão continuar a ser feitos durante o dia de hoje. "Esperamos que durante a noite de hoje ou a amanhã de amanhã (sábado) tenhamos já os resultados de todos os testes que entretanto estão a ser feitos de todos os utentes e de todos os trabalhadores".

Que dos três lares são 166 utentes e 45 trabalhadores. Outra preocupação prende-se com os funcionários infetados, alguns são comuns aos três lares. "Confirmo que apenas o pessoal de enfermagem faz essa circulação".

Ali, no complexo da Santa Casa estão também um jardim-de-infância, uma escola primária e a Unidade de Cuidados continuado. Para já, diz Hernâni Dias não se pensa testar quem lá esta e quem lá trabalha. " Neste momento estamos completamente focados no lar, se eventualmente, a autoridade local de saúde entender que é necessário avançar para a testagem das outras valências, fá-lo-emos com toda a certeza, sendo certo que, neste momento, essa necessidade não se verifica".

Também para já, a instituição não teve necessidade de chamar a equipa de intervenção rápida para acudir à eventual falta de funcionários na instituição.