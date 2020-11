Sobe para 72 o número de pessoas atingidas pelo surto de legionella

Hospital Pedro Hispano, Matosinhos © Amin Chaar/Global Imagens

Subiu para 72 o número de vítimas do surto de legionella detetado em três concelhos da aérea Metropolitana do Porto, com o diagnóstico de mais cinco doentes esta quinta-feira no hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Fonte da Admnistração Regional de Saúde do Norte adiantou à TSF que no hospital Pedro Hispano permanecem internadas 17 pessoas, enquanto 19 tiveram alta.

Já no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde permanecem internadas 16 pessoas.

Há sete mortes confirmadas desde 30 de outubro, atribuídas ao surto que afeta os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim



Na quarta-feira, o Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito para investigar a origem do surto.



A doença dos legionários, provocada pela bactéria Legionella pneumophila, contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.

Os principais sintomas são tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia.