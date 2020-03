Sobe para 78 o número de infetados em Portugal

A diretora Geral de Saúde, Graça Freitas, e a ministra da Saúde, Marta Temido, durante uma atualização da informação sobre o surto de Covid-19 © José Sena Goulão/Lusa

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou, esta quinta-feira, que o número de casos de Covid-19 confirmados em Portugal subiu para 78.

Segundo um comunicado emitido pela DGS esta manhã, há ainda 637 casos suspeitos e 4.923 pessoas sob vigilância.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 44 casos confirmados, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 23 casos, e, finalmente, as regiões do Centro e do Algarve, com cinco casos, cada uma.

Há seis cadeias de transmissão ativas.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos. O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios

Face ao avanço da epidemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 10.000 infetados e pelo menos 631 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país. Espanha e França são os outros países europeus mais afetados, com mais de dois mil infetados e cerca de meia centena de mortos em cada um dos territórios.

