Sobe para quatro número de mortos do surto em Reguengos de Monsaraz

O surto foi detetado a 18 de junho © © Pixabay

Por Lusa 29 Junho, 2020 • 12:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de vítimas mortais do surto de Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz (Évora) subiu esta segunda-feira para quatro com a morte de uma mulher de 91 anos, informou a câmara municipal.

A idosa, testada positiva à Covid-19, morreu esta manhã no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde se encontrava internada, de acordo com o mais recente boletim de atualização emitido pela Autoridade Municipal de Proteção Civil.

O boletim atualiza para 134 o total de casos ativos (mais seis do que no domingo) no surto detetado no dia 18 deste mês no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS).

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19