Sobem de quatro para 10 concelhos da Área Metropolitana do Porto sob risco muito elevado

Dos 17 concelhos que integram a Área Metropolitana do Porto, 10 estão sob risco muito elevado

O número de concelhos da Área Metropolitana do Porto sob risco muito elevado de incidência de Covid-19 passou de quatro para 10 numa semana, enquanto na Área Metropolitana de Lisboa todos os municípios permanecem no grupo com medidas mais restritivas.

A lista de municípios em risco muito elevado divulgada esta quinta-feira pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante a conferência de imprensa relativa à reunião semanal do Conselho de Ministros, passou a incluir Espinho, Gondomar, Maia, Paredes, Póvoa de Varzim e Valongo, que se juntam assim ao Porto, Santo Tirso, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, que na semana passada já estavam sujeitos às medidas mais restritivas no âmbito da pandemia.

No grupo de concelhos em risco elevado permanece a Trofa, município ao qual se juntam esta semana Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Vila do Conde. Fora dos dois grupos de maior incidência continuam Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra e Arouca, sendo que este último, na semana passada, estava em risco elevado.

Assim, dos 17 concelhos que integram a Área Metropolitana do Porto, 10 estão sob risco muito elevado (na semana passada eram quatro) e quatro sob risco elevado (oito na semana passada).

Quanto à Área Metropolitana de Lisboa (AML), os 18 concelhos mantêm-se sob risco muito elevado, tal como na semana passada.

Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira são os municípios que integram a AML.

Segundo a atualização do mapa de risco, dos 278 concelhos de Portugal continental, 61 estão agora em risco muito elevado e 55 em risco elevado, contabilizando um total de 116 territórios em maior risco, quando na semana passada eram 90.

