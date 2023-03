Sobre-endividamento e incumprimento: Lisboa cria "Finanças Saudáveis" para ajudar famílias em risco

© Eurico Zimbres/Wikimedia Commons

Por Rute Fonseca 09 Março, 2023 • 07:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para ajudar famílias em risco de sobre-endividamento e para evitar que outras possam cair em situações de incumprimento financeiro, a Câmara Municipal de Lisboa criou o gabinete "Finanças Saudáveis", uma parceria com a Associação Nacional de Defesa do Consumidor, que disponibiliza técnicos especializados para esclarecer os cidadãos, como explica Sofia Ataíde, vereadora dos assuntos sociais da Câmara Municipal de Lisboa.

"Vai permitir apoiar, orientar e aconselhar quem já está com dificuldades económicas, como também quem pode vir a ficar com dificuldades se não for ajudado. Pretendemos ajudar as pessoas a contrariar os efeitos do aumento da inflação, do aumento das taxas de juro, porque estamos preocupados com o aumento do custo da energia e dos bens alimentares. Temos esta parceria com a Deco, que vai ajudar as pessoas a fazer um orçamento familiar, apoiar na reestruturação dos contratos de crédito e dívidas e prestar uma informação muito importante sobre os apoios públicos aos quais essas pessoas podem candidatar-se como, por exemplo, cabaz bebé, plano de saúde 105+ e outros apoios públicos que existem tanto na Câmara como através das juntas de freguesia e da Santa Casa."

Ouça aqui as explicações de Sofia Ataíde à TSF 00:00 00:00

Sofia Ataíde explica que qualquer munícipe pode recorrer a este serviço. "Temos um atendimento telefónico especializado, uma linha com um número de telefone gratuito e temos o apoio presencial nos dias úteis. Depois temos quatro horas diárias nas instalações da Câmara Municipal, no Campo Grande, e em que estarão os funcionários a prestarem apoio. Qualquer munícipe pode recorrer a este serviço, tem uma linha de atendimento telefónico a funcionar nos dias úteis, das 9h às 20h, sendo que este número é gratuito: 800910523."

O gabinete "Finanças Saudáveis", uma parceria da Câmara Municipal de Lisboa com a Deco, começa a funcionar esta quinta-feira.