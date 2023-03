Sociedade civil espera "medidas concretas" e não apenas "boas intenções" de reunião com bispos

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Na véspera do episcopado português se reunir a em Fátima para analisar o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, um grupo composto por mais de 20 organizações e associações católicas enviou aos bispos uma carta com várias recomendações.

Eugénio da Fonseca, antigo presidente da Caritas Portuguesa, é um dos subscritores. No Fórum TSF, pede à Igreja que tenha coragem para mudar e rejeita que a missiva seja uma forma de pressão.

"Não é uma carta de pressão, não é uma carta de reivindicação. É uma carta de apoio, sugerindo medidas objetivas, muito práticas, para que não se saia [da reunião] amanhã apenas com boas intenções, porque nós não gostaríamos disso, as pessoas não estão à espera disso e seria realmente muito pouco para o sofrimento que foi causado às vítimas, para as expectativas que foram criadas."

Eugénio da Fonseca considera que os suspeitos de abusos sexuais de menores, ainda que não tenham sido formalmente acusados, sejam "dispensadas do Ministério Sacerdotal".

"Todas as pessoas que estão indiciados é preciso aprofundar se efetivamente se os abusos aconteceram. Isso agora pertence aos tribunais, na parte civil, e pertence aos tribunais eclesiásticos, na parte canónica e aí todos os casos que foram apresentados têm que ser devidamente analisados com total transparência e com total independência".

Carla Ferreira, responsável pela rede de apoio à violência de crianças e jovens na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apela à criação de uma nova Comissão Independente para continuar a analisar casos de abusos sexuais de crianças na Igreja Católica e não só.

"Estamos a falar de um fenómeno que é transversal, que é universal (...) todos os locais onde as crianças e jovens se movimentam são locais de potenciais situações de risco. A não temos nenhuma pretensão de estancar, digamos assim, esta situação aqui na Igreja Católica", defende.

Ano após ano, a APAV recebe cada vez mais pedidos de ajuda. "Há sempre uma tendência crescente relativamente às situações de violência sexual a contra crianças e jovens", lamenta.

Também a teóloga Teresa Toldi espera que os bispos passem das palavras aos atos e apela a "medidas concretas de apoio às vítimas" e um pedido de perdão, ainda que não possa "resolver o trauma vivido pelas pessoas concretamente".

"Em todos os processos, tanto dentro da Igreja como em qualquer comunidade humana, sabemos que é muito mais fácil pedir perdão genericamente do que pedir perdão às pessoas diretamente a quem se fez a algum mal", nota. "Isso é um aspeto que espero que saia amanhã, que seja dito quais são as formas que a Igreja vai encontrar de apoiar as vítimas e de lhes pedir perdão".

O episcopado português reúne-se na sexta-feira em Fátima para analisar o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, que validou 512 dos 564 testemunhos recebidos em dez meses.

Vinte e cinco casos foram reportados ao Ministério Público, que deram origem à abertura de 15 inquéritos, dos quais nove foram já arquivados, permanecendo seis em investigação.