"Não me intimidam e não os temo." Sócrates queixa-se de "obscena campanha mediática"

José Sócrates © Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 09 Abril, 2021 • 14:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

José Sócrates vai saber esta sexta-feira se vai a julgamento no âmbito da Operação Marquês. Em declarações aos jornalistas, no Campus da Justiça, em Lisboa, o antigo primeiro-ministro defendeu o juiz Ivo Rosa, afirmando que "o juiz foi acusado de ser o juiz dos poderosos".

"Não está no meu temperamento ficar em casa quando uma coisa tão importante me diz respeito", admitiu também.

O antigo primeiro-ministro assinalou um momento marcante e "extraordinário" de o tribunal "tentar dignificar a Justiça" ao anunciar a decisão diretamente às partes visadas, os acusados.

Sócrates falou ainda de uma "obscena campanha mediática" para condicionar a decisão judicial. " O jornalismo português, por influência do MP, tentou influenciar a decisão do tribunal."

Também deixou críticas ao presidente do Conselho Superior de Magistratura e deixou um recado aos "cobardes que o acusam e agridem com insultos".

"Não me intimidam e não os temo", avisou José Sócrates. O antigo primeiro-ministro português garantiu que está a lutar pela sua "inocência".

O antigo primeiro-ministro José Sócrates vai estar presente na leitura da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, que determinará quais são os arguidos que vão a julgamento e por que crimes no processo Operação Marquês.

A confirmação da presença do antigo líder socialista no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, foi assegurada por uma das advogadas da equipa de defesa de José Sócrates, cuja liderança está a cargo do advogado Pedro Delille, que vai acompanhar Sócrates na chegada ao Campus da Justiça desde a Ericeira.

O ex-primeiro ministro José Sócrates, de 63 anos, está acusado desde 2017, na operação Marquês, de 31 crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal, num processo com 28 arguidos e que já dura há sete anos.

* com Lusa