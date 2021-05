A solidão nos idosos é uma realidade que já existia antes da pandemia de Covid-19 © Leonel de Castro/Global Imagens (arquivo)

A maioria das denúncias refere-se a casos de violência contra mulheres viúvas. Cristina Cunha, psicóloga e coordenadora da linha, explica que a solidão nos idosos é "uma realidade invisível" que já existia antes da pandemia.

"Quem estava sozinho, mais sozinho ficou, quem estava isolado, mais isolado ficou. Estamos no século XXI mas ainda há casas sem água, pessoas com cancros terminais a viverem em habitações sociais sem água quente, casais que vivem os dois sozinhos a tomar conta um do outro, em condições muito miseráveis. Ainda há pessoas idosas com condições desumanas, sem qualquer tipo de dignidade".

A psicóloga lamenta que o Estado português não tenha muitas vezes capacidade para apresentar soluções. "Denunciamos uma vez, denunciamos duas, três vezes e raramente temos resposta".

Cristina Cunha não tem dúvidas que "Portugal não está preparado, nem se está a preparar para o que é o envelhecimento demográfico".