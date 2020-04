Governo quer libertar até 2000 reclusos, em vez dos 1200 anunciados na semana passada, por causa de "rastilho" que um Covid-19 representa nas prisões. Medida tente evitar que cadeias se tornem focos de propagação.

Francisca Van Dunem é clara: o novo coronavírus funciona "como um rastilho" nas cadeiras e um caso simples pode contaminar 200 reclusos numa semana. Por isso, e para evitar que o estabelecimento provisório se transforme em um novo foco de propagação, semelhança com o que aconteceu em idosos, o Governo pretende liberar menos de 2200 reclusos. Estes números serão adicionados aos indutores que o Presidente da República ainda vai conceder.

O assunto está sendo debatido nesta quarta-feira no plenário da Assembléia da República, mas pela manhã, na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Francisca Van Dunem voltou a rejeitar as medidas de contenção da pandemia no sistema prisional estão sendo usados ​​para camuflar e sobrelotação das cadeias.

O que o Governo quer evitar: "Uma catástrofe"

A intenção do governo, garante o ministério é "evitar uma catástrofe" e um contágio em larga escala, e para que seja medido o uso mais rápido possível para proteger os reclusos de risco e os funcionários do sistema prisional, como guardas, profissionais de saúde e pessoal administrativo.

Além disso, Francisca Van Dunem admite que colocar temporariamente os reclusos na casa com pulseira eletrônica está fora de questão porque "não há condições para vigiar eletronicamente todas as pessoas", por falta de pulsações, condições técnicas e pessoal de reinserção.

Mas afinal, que presos podem vir a ser libertados?

Como medidas excecionais propostas pelo governo são selecionadas uma parcela concreta do universo de 13.000 detidos nas cadeias portuguesas. É o caso de administrações administrativas aplicadas para quase 1300 reclusos, 600 presos com penas até dois anos, por crimes menos graves, 400 condenados após a final de sentença e reclusos mais velhos com problemas de saúde.

Somente esses podem ser beneficiados por uma dessas medidas: perda de penas de prisão, regime especial de indulto, regime extraordinário de licença de saída administrativa e antecipação extraordinária de liberdade condicional.

A ministra da Justiça garante que a adesão é voluntária e os processos de liberação serão articulados como autônomos e a Segurança Social para resolver problemas sociais e garantir o acolhimento e não prejudicar a casa.

Que presos não podem beneficiar desta medida?

De um modo geral, Francisca Van Dunem, permanece preso e jovens institucionalizados em centros educacionais, segundo o governo, têm condições para serem cumpridos ou afastados socialmente. As medidas excecionais excluem ainda os reclusos condenados por homicídio, abuso sexual, violação e violência doméstica, mas também crimes praticados por titulares de cargas políticas e públicas. Van Dunem, ficam presos preventivos e os jovens institucionalizados nos centros educativos que, segundo o Governo, têm condições para que seja cumprido o afastamento social.

É o caso, por exemplo, de Armando Vara, condenado a cinco anos de prisão no âmbito do processo Face Oculta. A defesa solicitou a libertação, alegando os problemas de saúde do antigo ministro e ex-secretário de estado socialista, mas o caso não se enquadra no regime de exceção. Primeiro porque desempenhou "funções especiais de responsabilidade", como político, depois porque tem mais de dois anos de pena por cumprir.

Um rastilho político

Apesar de não poder ser libertado, o caso de Armando Vara foi usado por André Ventura como bandeira contra novas medidas no âmbito da estratégia de combate ao Covid-19. No Twitter, o líder demissionário do Chega, escreveu que a solução do governo premeia uma "impunidade" e a "criminalidade". Covid-19. No Twitter, o líder demissionário do Chega, escreveu que a solução do governo premeia a "impunidade" e a "criminalidade".