Sondagem à gestão da polémica TAP, suspeitas de corrupção multimilionária e outros destaques TSF

© Fábio Poço/Global Imagens

Por TSF 23 Março, 2023 • 12:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na semana em que a TAP regressou aos resultados positivos, depois de aplicado o plano de reestruturação, a nota da sondagem é negativa seja para a administração demissionária, seja para o ministro das Finanças Fernando Medina. Na sondagem da Aximage para TSF-JN-DN, 55% dos inquiridos consideram que o ministro das Finanças devia ter saído no Governo na sequência do convite a Alexandra Reis para integrar o Governo.

Bacelar Gouveia desmente o presidente do Tribunal Constitucional que, em entrevista à RTP, afirmou que o tribunal parava, caso os três juízes que já estão para lá do mandato deixassem o cargo. Em declarações à TSF, o constitucionalista lembra que o Tribunal Constitucional funciona por quórum e que nas férias judiciais só ficam sete juízes para tomarem decisões.

A Polícia Judiciária levou a cabo esta quinta-feira uma megaoperação com mais de 30 buscas que investiga suspeitas de corrupção no valor de cem milhões de euros. Um dos detidos será Jacques Rodrigues, presidente do grupo de comunicação social Impala.

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta quinta-feira que é fundamental manter as sanções à Rússia e Bielorrússia mas advertiu que é preciso assegurar que os países africanos e da América Latina não sofram "consequências colaterais indesejadas".

A Avenida da Liberdade, em Lisboa, vai estar em obras durante quatro meses. O objetivo é repor os sentidos de circulação de trânsito nas ruas laterais de uma das principais avenidas da cidade, sentido esses que mudaram há mais de dez anos.

O pároco das igrejas de São Nicolau e da Madalena, orientador espiritual e confessor de longa data do líder do Chega, foi afastado de funções pela Diocese de Lisboa porque o seu nome integra a lista de suspeitos identificados pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa.

Metade dos inquiridos numa sondagem para a TSF, O JOGO, JN, e DN revelam que ainda têm dúvidas sobre a contratação do espanhol Roberto Martínez, como selecionador na Federação Portuguesa de Futebol.

No primeiro jogo de qualificação para o Euro2024 de futebol, e estreia de Roberto Martínez na seleção portuguesa, o defesa central Diogo Leite e o médio Matheus Nunes ficaram de fora.

O encontro Portugal-Liechtenstein está agendado para as 19h45, em Alvalade, e tem relato na TSF.

A segurança nuclear da central ucraniana de Zaporijia encontra-se num "estado precário", advertiu na quarta-feira o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica.

No número 91A da Avenida Miguel Bombarda, em Lisboa, o mundo real e o mundo de fantasia estão separados apenas por uma cortina preta. Entre ilusões de ótica e cenários que permitem trepar paredes, simular o Titanic ou até ficar-se pendurado numa asa de um avião, tudo é possível no Museu 3D Fun Art. Visite-o aqui: