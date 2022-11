Sorteio da Taça de Portugal, a polémica entrevista a Ronaldo e outros destaques TSF

© António Simões Arquivo Global Imagens

O sorteio da Taça de Portugal ditou esta manhã que um eventual clássico​ ​​​​só pode acontecer na final, marcada para o Estádio do Jamor. O Benfica vai jogar ao terreno do Varzim, o FC Porto recebe o Arouca e o SC Braga defronta o Vitória SC nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Os estudantes associados ao movimento "Fim ao fóssil: Ocupa!" voltaram esta segunda-feira a ocupar o Liceu Camões, em Lisboa, fechando as portas da escola a cadeado.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou Kherson, cidade reconquistada aos russos na semana passada. As forças russas retiraram-se há poucos dias de Kherson depois de uma ocupação que durou cerca de oito meses, deixando o caminho aberto para soldados ucranianos entrarem esta manhã na cidade.

A Rússia rejeitou as notícias que davam conta que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, teria sido hospitalizado em Bali, na Indonésia, com "problemas de saúde", antes de participar na Cimeira do G20.

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou a seleção de hóquei em patins que se sagrou vice-campeã mundial do mundo após perder com a Argentina por 4-2, um resultado que "orgulha" Portugal.

A seleção portuguesa chegou a estar em vantagem por 2-0, mas os argentinos deram a volta ao resultado.

A manhã informativa ficou ainda marcada pelas primeiras revelações de uma já polémica entrevista a Cristiano Ronaldo. O internacional português diz sentir-se "traído" no Manchester United e assume que não tem respeito pelo treinador Erik Ten Hag, porque o contrário também não acontece.