SOS Amianto espera que Costa cumpra promessa de remoção nas escolas

Carmen Lima, coordenadora da plataforma SOS Amianto, espera que desta vez o anúncio do primeiro-ministro para remoção do amianto das escolas seja para valer.

Em declarações à TSF, Carmen Lima adianta que esse trabalho vai começar primeiro numa centena de escolas identificadas como prioritárias, mas ainda aguarda para saber qual o calendário para fazer as obras anunciadas.

"Deverá haver uma avaliação de risco àquelas [escolas] que mantém o amianto e que não vai ser retirado", defende a responsável.

A coordenadora plataforma SOS Amianto espera "que esta boa vontade para remover o amianto nas escolas continue no tempo" e pede ao governo que não se esqueça dos outros edifícios, públicos e privados, onde ainda é usado este material potencialmente cancerígeno.

António Costa afirmou perante a Comissão Política Nacional do PS que o programa de estabilização económica e social do país vai incluir obras para a eliminação do amianto nas escolas.

"Agora que as escolas estão fechadas, é também agora ou nunca que temos de eliminar o amianto das escolas. Temos de lançar uma grande operação de eliminação do amianto das escolas", destacou o primeiro-ministro.

A proposta será apresentada aos partidos com representação parlamentar e aos parceiros sociais no início da próxima semana.