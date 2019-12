SOS Sado vai avançar com providência cautelar para travar dragagens

© Pixabay

Por Sara de Melo Rocha 09 Dezembro, 2019 • 08:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O movimento SOS Sado quer avançar com uma nova providência cautelar para suspender as dragagens no Sado. David Nascimento, porta-voz do movimento cívico de Setúbal, acredita que, desta vez, há argumentos suficientes para conseguir parar a obra.

"Entendemos que temos argumentação muito sólida para o fazer. Estamos também a apelar aos cidadãos de Setúbal e do país que se mobilizem no sentido de impedir este autêntico atentado ambiente, uma vez que os poderes políticos e os decisores deste país parecem não ter respostas a dar às populações que sejam as cidadãs e os cidadãos a tomar esta luta em mãos e a atuarem no sentido de impedir que esta obra destruidora siga em frente", adianta David Nascimento à TSF.

As obras de dragagem do rio Sado começam esta segunda-feira e David Nascimento considera que terão impactos irremediáveis nas património cultural da zona e na biodiversidade do estuário do Sado, apontando o dedo à APA e ao Governo.

"A Agência Portuguesa do Ambiente, certamente, terá algumas contas a prestar aos cidadãos pela forma como tem permitido que a administração dos portos de Setúbal e Sesimbra faça aquilo que tem sido um processo de avaliação ambiental à la carte, em que os termos e os prazos vão sendo alterados à medida das conveniências da empresa que gere o porto de Setúbal. Da parte do Governo de Lisboa, seria importante obter algumas respostas no sentido de perceber, afinal de contas, qual é esse imperativo económico tão importante que justifica que essa obra vá para a frente sobre aquilo que são os protestos das populações, das comunidades afetadas na região de Setúbal", remata.