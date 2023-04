Space for Our Planet. Exposição da ONU em Lisboa está a olhar o planeta a partir do espaço

Por Miguel Laia e Rui Oliveira Costa 28 Abril, 2023 • 21:40 Partilhar este artigo Facebook

A exposição Space for Our Planet, das Nações Unidas, promete olhar para o planeta da perspetiva do espaço. Está em Lisboa, no Terreiro do Paço, com o objetivo de perceber como a tecnologia pode tornar a vida na Terra mais sustentável.

São fotografias, vídeos e também texto que dão voz a testemunhos, desde pescadores, astronautas e até professores, que com a ajuda do espaço, têm a profissão cada vez mais amiga da sustentabilidade.

"Temos aqui retratado que as tecnologias do espaço dão-nos a compreensão imediata dos principais problemas do mundo, em particular relacionados com os objetivos do desenvolvimento sustentável", diz o presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, à TSF.

São 17 objetivos que as Nações Unidas definiram para 2030, que vão do ambiente às desigualdades. Para que sejam atingidos, o espaço pode ser a chave: "Ajuda-nos a compor uma fotografia e se calhar uma narrativa de responsabilidade. O espaço é uma componente que nos ajuda a ter essa perspetiva com as tecnologias. É ver de cima, ver global", conta Ricardo Conde.

Do espaço vêm dados atualizados, que podem tornar as atividades economias mais sustentáveis.

"A monitorização da água potável. Veja-se o caso de Portugal: como é que nós fazemos uma evolução de área de qual é a quantidade de água escondida no solo? É através das tecnologias de satélites", explica o presidente da Agência Espacial Portuguesa.

Satélite que também ajuda a prever o tempo e Isabel Trigo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), agradece: "Nós podemos observar ao longo dos anos uma melhoria na qualidade das previsões do tempo que fazemos e que eu acho que também é sentido pela população em geral. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que a investigação e as aplicações que nós fazemos estão muito próximas dos utilizadores."

Vão estar cada vez mais. Pelo menos esta exposição pretende ser um contributo para tornar o espaço mais próximo das pessoas. A exposição pode ser visitada a qualquer hora do dia até 22 de maio, sempre junto à estação do Terreiro do Paço, em Lisboa.