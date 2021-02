Sporting ainda mais líder, vacinas que podem não ser suficientes e outros destaques TSF

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por TSF 15 Fevereiro, 2021 • 22:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting aproveitou, esta noite, os deslizes de Benfica e FC Porto no campeonato para afastar-se ainda mais dos rivais na luta pelo título: os leões têm agora 51 pontos, mais dez do que os dragões e mais 13 do que as águias. Em Alvalade, João Mário e Palhinha foram os marcadores de serviço.

Se tem mais de 50 anos, pode agora saber, em poucos cliques, quando vai ser vacinado. O simulador que tinha sido anunciado pela ministra da Saúde já está online.

Mas vacinar pode não ser o suficiente. O Centro Europeu de Controlo de Doenças alerta que grande parte do que foi conquistado nos últimos tempos na luta contra a Covid-19 possa ser colocado em causa pelas variantes que vão sendo identificadas.

Esta segunda-feira fica ainda marcada pelo funeral do tenente-coronel Marcelino da Mata, o militar mais condecorado de sempre do Exército. Foram centenas as pessoas que se deslocaram ao cemitério de Queluz, entre elas o Presidente da República, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o chefe do Estado-Maior do Exército.

Mas, entre as reações à morte do tenente-coronel, há uma que está a criar polémica e vai justificar a apresentação de uma queixa, por parte do Chega, à Procuradoria-Geral da República. O partido anunciou que vai queixar-se do ativista antirracismo Mamadou Ba por "ofender gravemente a memória de pessoa falecida", após publicações do ex-militante do BE na rede social Twitter.