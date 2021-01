Sporting segue num. Dois voos com destino à Madeira divergiram para Porto Santo

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Dois voos provenientes de Lisboa com destino à Madeira divergiram hoje para o Porto Santo devido à má visibilidade que afeta a zona do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, no concelho de Santa Cruz, zona leste da ilha.

De acordo com o 'site' da ANA - Aeroporto da Madeira, os voos operados pela TAP que deviam aterrar às 19:10 e às 19:30, foram direcionados para o Porto Santo, sendo que num deles viaja a equipa de futebol do Sporting, que tem jogo marcado para quinta-feira com o Nacional.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira alertou hoje que, associado à depressão Filomena, está previsto um "agravamento geral" do estado do tempo no arquipélago da Madeira desde o início da próxima madrugada até ao final da tarde de sexta-feira.

Com base nas informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil prevê períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser temporariamente fortes, acompanhados de trovoada e queda de neve nos pontos mais altos da Madeira, o vento será em geral forte com rajadas de 75 quilómetros por hora nas regiões costeiras e em Porto Santo e de 110 quilómetros por hora nos extremos leste e oeste da ilha.

O período mais crítico será entre o fim da tarde de quinta-feira e o meio-dia de sexta-feira.

O IPMA emitiu alerta laranja para precipitação na costa norte da ilha da Madeira, entre as 03:00 e as 12:00 de quinta-feira, e para a agitação marítima, entre as 21:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira.