Startup de Coimbra cria jogo sobre novo coronavírus

Para passar o primeiro nível do Mindflow Academy, é preciso responder a cinco perguntas que insistem em destacar os sintomas do novo coronavírus: tosse, febre e dificuldades respiratórias.

A ideia para criar um jogo didático sobre o Covid-19 surgiu ainda antes de o vírus ter chegado a Portugal. Bruno Caceiro, diretor tecnológico da Mindflow, percebeu que "havia muita desinformação a circular", numa altura em que é importante "as pessoas estarem informadas". Ao mesmo tempo, "como há tanta variedade de sites, é muito difícil paras as pessoas filtrar a informação".

Para ajudar, a Mindflow recolheu informação da Direção-Geral da Saúde e da Organização Mundial da Saúde sobre o novo coronavírus" e "adaptou os conteúdos para a plataforma", para que "as pessoas aprendam enquanto jogam".

"Quais são os sintomas do novo coronavírus?" ou "Quais as principais formas de prevenção?" são algumas das questões que surgem. O jogo tem 28 níveis, com 164 perguntas, e permite também que haja duelos de conhecimento com outros utilizadores.

Bruno Couceiro explica que, quando jogam, "as pessoas não se distraem, porque se estão a divertir, mas ao mesmo tempo conseguem aprender o que é relevante". "Todos ficamos a ganhar se todos soubermos como prevenir", garante.

Por enquanto o conteúdo do jogo está apenas em português, mas nas próximas semanas vai ficar disponível em inglês.

Para jogar basta fazer o download gratuito da aplicação "Mindflow Academy", e usar o código de registo Covid-19.