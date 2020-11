STCP reduz oferta de transportes nos próximos fins de semana, vésperas e feriados

Todas estas linhas alvo de reduções possuem alternativas na rede STC © Amin Chaar/Global Imagens

A STCP vai reduzir em cerca de 10% a oferta de transportes nos próximos dois fins de semana, véspera de feriados e feriados. José Magalhães, porta-voz da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, explica que a decisão tem por base a quebra da procura que se verificou nos últimos fins de semana. Vão ser suprimidas nove linhas.

"Todas estas linhas possuem alternativas na rede STCP e vamos comunicar a todos os passageiros que utilizam estas linhas, que agora estarão suprimidas, as alternativas que poderão utilizar. Apesar de termos tido uma quebra de cerca de 70% dos passageiros nestas tardes de sábado e domingo, nos últimos dois fins de semana, esta quebra apenas se traduz em cerca de 10% da força da nossa oferta", explicou à TSF José Magalhães.

O porta-voz da STCP adianta ainda que nos restantes dias úteis mantém-se o reforço de oferta de transportes em vigor desde o mês passado.

"Um reforço que está em funcionamento para as linhas do Porto desde o dia 1 de outubro e um outro reforço para as linhas pendulares, que ligam a cidade do Porto aos concelhos limítrofes, desde dia 23 de novembro. No total, isto representa cerca de 105% da nossa oferta, mais 23 veículos, que é um esforço que efetuamos e que a AMP tem vindo a coordenar, juntamente com as câmaras municipais, no sentido de assegurar um reforço da oferta para assegurar o distanciamento social nos autocarros", acrescentou o porta-voz da STCP.

Soluções alternativas: