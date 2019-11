STOP contra retirada do amianto aos fins de semana em escolas de Sintra

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Contra a vontade da Câmara Municipal de Sintra, que quer retirar o amianto de três escolas do concelho aos fins de semana retomando as aulas na segunda-feira, o Sindicato de Todos Os Professores marcou para esta manhã um protesto em frente ao município.



André Pestana, dirigente do STOP, alerta, em entrevista à TSF, para os perigos de uma decisão destas não se respeitando uma pausa de segurança e lamenta que a autarquia não nunca tenha respondido à proposta do sindicato.

"Essas obras podiam ser feitas nas interrupções letivas, seja de natal, seja da Páscoa. Enviámos a proposta e até hoje, já vai fazer quatro semanas, há um silêncio ensurdecedor da parte da Câmara Municipal de Sintra. Enviámos já outros e-mails a relembrar outras situações de outras escolas do concelho e continua a haver um silêncio impressionante", avança.

Se as obras forem em frente durante os fins de semana, o STOP não vai ficar parado: "O STOP irá dinamizar reuniões nessas escolas com os trabalhadores e o STOP irá fazer o que os trabalhadores decidirem."