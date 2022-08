"Sucesso retumbante" na votação em Angola, gás vai aumentar e outros destaques TSF

Angola foi às urnas esta quarta-feira © Paulo Novais/EPA

Por TSF 24 Agosto, 2022 • 21:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sem incidentes e com "total normalidade". É assim que os observadores portugueses que estão a acompanhar as eleições desta quarta-feira em Angola consideram que o processo está a correr, correspondendo a "um passo em frente do ponto de vista da democratização" do país.

Na mesma linha, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Angola, Lucas Quilunda, disse em Luanda que o "processo de eleição foi um sucesso retumbante" e que o Centro de Escrutínio Nacional "já começou a receber as primeiras atas de votação, provenientes da África do Sul, República do Congo e Zâmbia".

Pelo bairro de Sambizanga, nos subúrbios da capital angolana, a enviada especial da TSF ao país confirmou que a votação correu bem, "sem transtornos", na periferia.

Pode seguir ao minuto as eleições em Angola neste liveblog do site da TSF:

Enquanto discursava no conselho de segurança das Nações Unidas, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou que um ataque russo a uma estação ferroviária na Ucrânia matou pelo menos 15 pessoas e feriu outras 50, no mesmo dia em que o seu país assinalou seis meses de guerra com Moscovo.

Pela Ucrânia está também o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, que foi recebido em Jitomir ao som das sirenes de alarme aéreo e discutiu com as autoridades locais, num abrigo subterrâneo, o apoio de Portugal para a reconstrução de escolas na região.

Encontrou-se também com Zelensky, com quem discutiu o fornecimento de fardas ao exército ucraniano, a juntar o apoio já assumido por Portugal na reconstrução de escolas. O encontro, de manhã em Kiev, apenas foi revelado pelo chefe da diplomacia portuguesa por volta das 14h00 (12h00 em Lisboa), em declarações a jornalistas portugueses na capital ucraniana, e foi o motivo para o cancelamento da visita prevista para as 11h00 ao Muro Memorial dos Defensores Caídos.

Zelensky pediu ao chefe da diplomacia portuguesa o apoio de Portugal à imposição de restrições de vistos a cidadãos da Federação Russa. O pedido foi feito durante a reunião que Zelensky manteve em Kiev com Cravinho, durante a qual "houve uma troca de pontos de vista" sobre a continuação do apoio de Portugal ao "reforço da capacidade de defesa [da Ucrânia] e ao aumento da pressão das sanções sobre a Rússia".

Em Istambul, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) reuniu-se com altos funcionários russos para discutir uma possível inspeção na central nuclear ucraniana de Zaporijia, ocupada pela Rússia desde março.

Também em Zaporijia, o chefe pró-russo da administração da cidade ucraniana de Mikhailovka, Ivan Sushko, morreu quando um engenho explosivo explodiu no seu carro, de acordo com as autoridades russas na região.

Por cá, a EDP Comercial vai aumentar o preço do gás às famílias em média 30 euros mensais, mais taxas e impostos, a partir de outubro, devido à escalada de preços nos mercados internacionais e após um ano sem atualizações.

Quem também vai seguir os passos da EDP Comercial é a Galp, que confirmou à TSF que aumentará o preço do gás em outubro, mas ainda não revela qual será o valor desse aumento.

Estes anúncios acontecem no mesmo dia em que o preço do gás natural na Europa ultrapassou os 300 euros por megawatt/hora (MWh), um máximo desde o recorde histórico registado no início de março, no início da invasão russa da Ucrânia.

Para combater a seca, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes e o ministro do ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, anunciaram 11 novas medidas suplementares de combate à seca em Portugal.

Uma das medidas é a recomendação do aumento da tarifa da água para os maiores consumidores em 43 concelhos em situação mais critica. Este aumento deve dirigir-se a consumidores de mais de 15 metros cúbicos de água, sendo que o consumo médio de uma família é de cerca de dez metros cúbicos.

O incêndio que deflagrou domingo na Samardã, em Vila Real, e que entrou em fase de resolução na manhã desta quarta-feira, sofreu uma reativação durante a tarde, segundo fonte da Proteção Civil.