Supermercados, cafés e restaurantes de Loures vão estar abertos até mais tarde durante a JMJ

Para facilitar a vida aos jovens peregrinos durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a Câmara Municipal de Loures está a planear um alargamento no horário de funcionamento de supermercados, cafés e restaurantes.

"Estamos neste momento a preparar um edital que dê a autorização para que o horário de funcionamento seja alargado para além do que está autorizado", revela à TSF a vice-presidente da autarquia, Sónia Paixão.

A medida vale para o território de todo o município, "tendo em conta que vamos receber peregrinos em todo o concelho".

"Os eventos acontecem durante a semana em Lisboa e no festival da juventude em Loures, o que faz com que os jovens regressem às freguesias onde vão pernoitar já fora da hora habitual de funcionamento de um estabelecimento comercial", lembra a autarca.

Com este alargamento, "o jovem quando regressa à freguesia onde vai pernoitar ainda tem a oportunidade de ir a um café, a um restaurante ou até a um supermercado". Os horários ainda estão a ser fechados. O calendário planeado pelo município é transversal a todos os dias da Jornada Mundial da Juventude. Sónia Paixão adianta que o prolongamento de horários vai ser uma realidade entre os dias 31 de julho e 7 de agosto.

Comerciantes têm que estar preparados "para o embate"

A novidade foi avançada à TSF, à margem de uma sessão de apresentação do plano de mobilidade da JMJ aos comerciantes do concelho. No pavilhão José Gouveia, em São João da Talha, estiveram presentes cerca de 100 comerciantes.

Os esclarecimentos foram dados aos empresários pela vice-presidente do município, mas também pelo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), Paulo Vizeu Pinheiro, o superintendente Pedro Moura, diretor de operações da Polícia de Segurança Pública (PSP) e ainda Isabel Pimenta, responsável da VTM, a empresa contratada pelo governo para delinear o plano de mobilidade.

No concelho de Loures, a pressão vai ser maior no fim de semana, os últimos dois dias da Jornada Mundial da Juventude. O diretor de operações da PSP lembrou os comerciantes de que ainda há 15 dias para "nos prepararmos para este embate", mas importa desde já ter a consciência de que vai ser preciso mudar hábitos, desde logo na forma como é feito o abastecimento dos negócios.

A organização estima que do 1 milhão de peregrinos que são esperados no Parque Tejo, cerca de 800 mil vão ficar em território que pertence ao concelho de Loures. Paulo Vizeu Pinheiro admite que, no que toca à segurança, as dúvidas são ainda muitas. "A única certeza é a incerteza dos números reais", sublinhou o líder do SSI.

A Nacional 10 passa mesmo ao lado da zona mais a norte do Parque Tejo. O diretor de operações da PSP reforçou que o ideal é não fechar a circulação desta via, mas admite que essa pode vir a ser uma realidade se "houver muitos peregrinos e a sua segurança estiver posta em causa".

Como já tinha sido avançado na passada sexta-feira, na apresentação pública do plano de mobilidade, as estações de comboio de Santa Iria, Bobadela, Sacavém e Moscavide vão estar encerradas nos dias 5 e 6 de agosto, tal como a circulação no IC2. A PSP espera poder retomar a circulação nesta via ao final da noite de domingo, dia 6 de agosto, o último dia da JMJ.