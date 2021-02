Surfistas entram no mar para fugir à polícia marítima

© Pixabay

O acesso ou permanência nas praias está proibido, mas Nádia Rijo, porta -voz e relações públicas da Autoridade Marítima Nacional, diz que ainda são muitos os que conhecem as regras mas desrespeitam o dever de recolhimento.



"Na praia de Carcavelos estas situações resultaram em sete autos. Estas situações em que os surfistas entraram na água para fugir, mostram que sabem que estavam a praticar algo que não podiam, uma interdição... e está relacionado sobretudo com o facto de a praia ter sido interditada por decisão e despacho do município de Cascais. Neste caso de Cascais abrange toda a área entre Cascais e Carcavelos. Temos outras situações na região de Almada, verifica-se o não cumprimento das medidas. Sempre que possível é feita uma ação de sensibilização, mas já ocorreu o levantamento de autos em situações particulares como esta", adianta Nádia Rijo.



A Polícia Marítima tem tido uma política pedagógica e de sensibilização e pede a todos para que cumpram as regras impostas para travar a pandemia: "Seria importante que todos tenhamos conhecimento das medidas, para que mais do que nunca se cumpram as normas em vigor. É impossível ter um polícia a cada canto, independentemente da atuação das forças de segurança trata-se de um esforço coletivo e cada um deve cumprir a sua parte para sairmos todos em segurança desta situação."

A polícia marítima pede que todos respeitem o dever de recolhimento, já que nos últimos dias autuaram sete surfistas que fugiram para o mar para escapar às autoridades.

