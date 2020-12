Surto com 14 utentes e cinco funcionários infetados em lar de Vidigueira

O surto foi detetado na segunda-feira © Luís Forra/Lusa

Um surto com 14 utentes e cinco funcionários infetados pelo vírus da doença Covid-19 foi detetado num lar de idosos na vila alentejana de Vidigueira, no distrito de Beja, disse esta terça-feira à Lusa o presidente do município.

O surto foi detetado na segunda-feira na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e Centro de Dia da Fundação Domingos Simão Pulido, precisou Rui Raposo, presidente da Câmara de Vidigueira.

Segundo o autarca, depois de confirmado o primeiro caso de infeção, o de um funcionário, foram feitos, no domingo, testes de despiste do vírus a todos os outros funcionários e aos utentes do lar.

Os resultados dos testes foram conhecidos na segunda-feira e permitiram detetar as restantes 18 infeções, nomeadamente em mais quatro trabalhadores e em 14 idosos.

Todos os idosos infetados estão no lar, sem sintomas e isolados dos utentes não infetados, informou. De acordo com Rui Raposo, após a confirmação do surto, foi mobilizada "de imediato" uma equipa da brigada de intervenção rápida do distrito de Beja para "reforçar os recursos humanos no apoio aos idosos" do lar.

A equipa está alojada num dos dois apartamentos da Câmara de Vidigueira situados na Horta de S. João e que o município definiu como Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP) devido à Covid-19.

Trata-se de uma das brigadas criadas pela Segurança Social em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa para apoiar lares afetados por surtos e com incapacidade de resposta por falta de recursos humanos.

A mais recente atualização da situação epidemiológica no concelho de Vidigueira, publicada na segunda-feira no sítio de Internet do município, regista 134 pessoas infetadas pelo vírus da Covid-19 desde o início da pandemia, das quais 115 estão com infeções ativas - 96 na comunidade e 19 no lar -, 18 já recuperaram e uma morreu.

Na passada sexta-feira, a Câmara de Vidigueira fechou equipamentos municipais e suspendeu o atendimento público presencial devido ao "aumento substancial" de casos de infeção e tendo em conta a "evolução dos níveis de propagação" do vírus da Covid-19 e "a necessidade de garantir condições de segurança e saúde adequadas à prevenção de riscos de contágio" no concelho.

Segundo o município, Vidigueira registou um "aumento substancial" de casos na última semana, mas "mantém-se na situação de risco moderado" na atualização da lista dos concelhos de risco anunciada no dia 17 deste mês pelo Governo, porque a avaliação foi feita tendo "em conta um intervalo de datas que não contemplou ainda a atual realidade do concelho e que terá efeitos apenas na próxima avaliação".

