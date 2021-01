Surto com 79 infetados em lar de Torres Vedras

© Lusa (arquivo)

Por Lusa 10 Janeiro, 2021 • 16:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um surto no lar de Nossa Senhora do Carmo, na localidade de Ordasqueira, no concelho de Torres Vedras, regista 79 infetados com covid-19, informou hoje fonte oficial deste município do distrito de Lisboa.

Os 79 casos positivos referem-se a 61 dos 70 utentes e 18 dos 37 funcionários, depois de todos terem sido testados.

Os residentes infetados estão todos a recuperar na instituição.

O surto está a ser acompanhado pelas autoridades de saúde, tendo sido realizada uma visita ao local por técnicos da Proteção Civil Municipal, Saúde Pública e Segurança Social.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 2.547 casos confirmados de covid-19, dos quais 549 estão ativos, 1.964 recuperaram e 34 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.926.570 mortos resultantes de mais de 89 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.803 pessoas dos 483.689 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.